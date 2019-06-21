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Новости. Общество
16:50, 21 Июня 2019
фото: марцводы.рф

Осужденный за хищения экс-менеджер "Марциальных вод" стал работать в ресторане при санатории

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В Карелии ревизионная комиссия обнаружила новые нарушения в санатории "Марциальные воды".

Похоже, что обыски в санатории "Марциальные воды", которые провели сотрудники ФСБ в июне, только начало какого-то большого уголовного дела. Возможно, с несколькими фигурантами. Об этом, пусть и косвенно, но говорят факты, прозвучавшие на заседании совета учредителей санатория в пятницу.

Вот что рассказала Татьяна Хоренко, член ревизионной комиссии с 2013 года.

- Практически 6 лет я проверяю финансово-хозяйственную деятельность санатория. Санаторий всегда жил тяжело, всегда были проблемы, всегда была задолженность порядка 40 млн рублей. В этом году, вы знаете, она уже достигла практически 50 млн. Таких убытков не было никогда. И при проведении этой проверки выявились определенные нарушения.

- Беда в том, что в ходе нашего выезда выяснилось еще больше нарушений, чем в заключении, - рассказала Хоренко.

По ее словам, первое, что удивило членов комиссии – работающий ресторан. Так как, по документам, данное подразделение было закрыто "в связи с убыточностью", а шесть работников были переведены в пищеблок санатория. В 2018 году санаторий сдал это здание в аренду, получив прибыль 88 тысяч рублей и выручку от аренды – 762 тысячи рублей. По факту, говорит Хоренко, оказалось 663 тысячи.

По данным бухгалтерского учета, в 2018 году магазин сдавался за 33 тысячи рублей в месяц, а ресторан – за 84 тысячи рублей. А с мая 2019 года работники "Марциальных вод" стали регулярно сообщать, что в здании ресторана работает…  Илья Филиппенков.

Это бывший менеджер санатория. В апреле этого года Кондопожский городской суд признал его виновным по статьям УК РФ: ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). У коммерсантов Филиппенков, согласно данным приговора, похитил более 3 миллионов рублей. Суд приговорил его к 3 годам условного заключения.

- В здании ресторана "Харчевня" Филиппенков Илья Александрович работает за барной стойкой и оказывает услуги питания туристическим фирмам и другим посетителям. На мои устные запросы, кому сдано здание "Харчевни", бухгалтер мне отвечала, что здание пустует и никому не сдается в аренду, - рассказывает Хоренко.

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