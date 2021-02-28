Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом

Получивший 4 года колонии за мошенничество, бывший заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Артем Зоточкин в Петрозаводске сдал экзамен на получение статуса адвоката.

Как стало известно "Столице на Онего", 25 февраля 45-летний уроженец Петрозаводска Артем Зоточкин сдал экзамен квалификационной комиссии адвокатской палаты Карелии.

Артем Зоточкина - младший брат известного карельского бизнесмена Игоря Зоточкина – окончил юрфак ПетрГУ. После этого был старшим помощником Карельского транспортного прокурора, исполнял обязанности Сыктывкарского транспортного прокурора, затем был заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора.

В городе на Неве осенью 2015 года его задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего он был арестован судом и этапирован в СИЗО, так называемые "Кресты". При этом, по имеющейся в сети информации различных СМИ, включая "Российскую газету", накануне задержания Зоточкин в надзорном ведомстве уже не работал, а занимал должность директора Центра тестирования мигрантов столичного института русского языка. По версии следствия, Зоточкин и его подельник, некий Третьяк, "путем обмана и злоупотребления доверием приобрели права на чужое имущество". Также Зоточкин обвинялся в отмывании денег или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

В октябре 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил экс-прокурора Артема Зоточкина к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Однако 1 февраля 2018 года апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда заменила ему реальный срок на условный. В результате к настоящему времени судимость у Артема Зоточкина погашена, и в этом случае закон не запрещает ему стать адвокатом.

Как сообщили "Столице на Онего" в адвокатской палате республики, в ближайшее время совет палаты примет у Артема Зоточкина присягу. Далее соответствующие документы по сдаче им квалификационного экзамена и принятия адвокатской присяги совет палаты направит в Управление министерства юстиции республики, которое внесет сведения о новом адвокате в регистрационный реестр. После этого Артем Зоточкин сможет приступить к адвокатской деятельности.