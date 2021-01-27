Осужденный за смерть пациента бывший врач больницы в Петрозаводске обжаловал приговор

Бывший врач Республиканской больницы в Карелии Сергей Курапцев, признанный виновным в смерти пациента, обжаловал приговор.

Трагедия произошла в 2017 году в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы после плановой операции на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову. Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача Сергея Курапцева, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. В 2020 году суд приговорил его к одному году ограничения свободы, однако, он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Тем не менее, осужденный обжаловал приговор. Почему он считает себя невиновным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".