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Осужденный за смерть пациента бывший врач больницы в Петрозаводске обжаловал приговор

Новости. Общество
15:44, 28 Января 2021
фото: Яндекс. Карты
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Бывший врач Республиканской больницы в Карелии Сергей Курапцев, признанный виновным в смерти пациента, обжаловал приговор.

Трагедия произошла в 2017 году в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы после плановой операции на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову. Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача Сергея Курапцева, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения.  В 2020 году суд приговорил его к одному году ограничения свободы, однако, он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Тем не менее, осужденный обжаловал приговор.

Почему он считает себя невиновным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-01-28 16:58:04
Давидишка
кир
2021-01-28 16:28:41
Там не только профессионалы высокого уровня работают, но и дети медиков и начальников, устроенные по блату, которые ни дня не работали в деревне и способностей не имеют. Давидка подтвердит. Нет, ну деньги научились брать за операции врачи-отравители. Не вопрос.
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