Освещение появилось в сквере, названном в честь одного из градоначальников Петрозаводска

Завершены работы по обустройству освещения на Исаковском бульваре в Петрозаводске.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский в соцсети рассказал о завершении работ по обустройству освещения на Исаковском бульваре, который тянется вдоль Первомайского проспекта от Северной улицы до улицы Мелентьевой. Здесь появились несколько десятков торшерных и дополнительных фонарей, отметил Любарский.



«Исаковский бульвар носит имя известного железнодорожника, позже - руководителя города Андрея Александровича Исакова», - сообщил нынешний глава Петрозаводска.



По его словам, с 1936 года А.А.Исаков трудился в железнодорожной отрасли, в 1956 году возглавил Петрозаводское отделение Кировской железной дороги. В течение семи лет - с 1958 по 1965 год - председатель горисполкома.



В период управления А.А.Исаковым Петрозаводск активно развивался: были построены первые троллейбусные линии, начато телевещание, развернуты проектные работы по строительству каменной Онежской набережной, начато массовое озеленение города, вместо 250 чадящих котельных организовывалась работа теплоэлектроцентрали, столица Карелии начала устанавливать побратимские связи, отметил Любарский.



В 1965 году Исаков назначен первым заместителем председателя Совета министров республики и проработал в этой должности до последних дней своей жизни - до 1973 года.



Его заслуги отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.



В 2019 году по инициативе ветеранов железнодорожной отрасли именем А.А.Исакова назван сквер на Первомайском проспекте.



