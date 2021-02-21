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От Лыжной до ДСК: маршрут троллейбуса №5 продлевают в Петрозаводске

Новости. Общество
11:14, 22 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В связи с открытием движения по мосту на улице Кирова продлевается путь следования троллейбусов маршрута № 5, напомнили в администрации Петрозаводска.

С 24 февраля в связи с открытием движения через мост на улице Кирова продлевается путь следования троллейбусов действующего маршрута № 5. Изменения призваны улучшить сообщение Октябрьского района с центром города и Кукковкой, пояснили в мэрии.

Полный путь следования маршрута № 5 "Лыжная – ДСК": к/ст Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса - ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.

Таким образом, будет частично восстановлено движение по ранее приостановленному маршруту № 2 "Лыжная – ДСК".

Напомним, что мост на улице Кирова ремонтировали 7 месяцев, движение транспорта по нему было закрыто. 23 января мост открыли, движение возобновили, а вот троллейбусы возвращаются на прежний маршрут только сейчас.

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