От ольхи до можжевельника: в сети рассказали про карельского мастера-ложечника

Карельский лесничий творит чудеса из дерева.

Алексей Вейколайнен, исполняющий обязанности лесничего Кинелахтинского лесничества, помимо своих служебных обязанностей увлекается резьбой по дереву и деревянные ложки. Об этом рассказали на странице Минприроды Карелии и поделились фотографиями работ.

Как уточняется, мастер использует различные породы дерева, отдавая предпочтение ольхе. Но в его планах освоение новых материалов, таких как клен.

«Последняя работа — это ложка из можжевельника. На крупном плане отчётливо виден рисунок дерева, его замысловатые линии. Жаль, что душистый аромат можжевельника нельзя передать по Интернету», ━ поделилась государственный инспектор по охране леса Кинелахтинского лесничества Людмила Павловна.