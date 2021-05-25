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От Петербурга до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты из Карелии на майские праздники

Новости. Общество
09:30, 26 Мая 2021
фото: © freepik.com

Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих петрозаводских абонентов во время майских каникул.

Среди самых посещаемых российских городов оказались Санкт-Петербург, Мурманск, Краснодар и республика Адыгея.

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С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 из Петрозаводска стал Санкт-Петербург. Северную столицу посетило на 22% больше петрозаводчан, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стал Мурманск — здесь рост числа петрозаводских абонентов составил 20% год к году. Топ-3 городов замыкают Краснодар и Республика Адыгея, в которых побывало на 39% больше клиентов, чем в прошлом году. Сочи не вошли в число самых популярных направлений, но количество уроженцев Петрозаводска, приехавших на этот курорт, выросло в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Вологда, Москва, Кострома и Архангельск.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 из Карелии во время майских каникул выбрали для поездок 50 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Финляндии, Германии, Швеции, Дании и Нидерландах. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Мальта и Ямайка.

В целом абоненты Tele2 по стране в поездках меньше всего мобильного интернета потребляли в первый день майских праздников — очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая — это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.

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