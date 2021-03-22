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От пневмонии в Карелии за сутки никто не умер, но 10 человек заболели

Новости. Общество
09:30, 23 Марта 2021
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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О ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5379 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией, по заверениям медиков, неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-23 11:00:40
Не нашёл рубрику, где поместить. Сегодня день рождения активному участнику всяческих обсуждений в "Столице". Его давно нет в поле зрения, видимо не живет уже. Был известен под никами Мизантроп, Циник, Ткачев. Прекрасный человек с социалистическими взглядами, интересный в обсуждении проблем. Спорили без обид. Лично его не знал. Но в день рождения откликались его товарищи, поздравляли. Может сегодня они прояснят его судьбу? С уважением, кир.
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