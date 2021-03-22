От пневмонии в Карелии за сутки никто не умер, но 10 человек заболели

О ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5379 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией, по заверениям медиков, неоднократно проводится исследование на COVID -19.