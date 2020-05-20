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Отчет главы Карелии перед депутатами отложен до улучшения эпидемиологической обстановки

Новости. Политика
10:08, 21 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Представитель губернатора в Законодательном собрании утверждает, что отчет готов, и материалы направлены в республиканский парламент.

Очередное заседание Законодательного собрания Карелии началось 21 мая с выступления депутата от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, которая поинтересовалась у республиканского руководства, когда карельский губернатор Артур Парфенчиков выступит перед парламентариями с ежегодным докладом о ситуации в регионе и деятельности своего кабинета министров.  Слабунова напомнила, что парламент Карелии традиционно заслушивал такие отчеты в апреле. 

Как сообщил депутатам представитель главы республики в Законодательном собрании Юрий Шабанов, в рамках подготовки к губернаторскому отчету в парламент уже представлены необходимые информационные материалы. "Доклад готов, ждем назначения отчета Законодательным собранием, - сказал Шабанов. - Определитесь: в мае - будет в мае, в июне - значит, в июне".

В свою очередь, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович сообщил, что Законодательное собрание наблюдало за тем, как поступают с губернаторскими отчетами в других регионах. "Во всех регионах они практически отложены, кроме тех, где удалось в марте провести такие заседания. Мы понимаем, что эта процедура предусматривает публичный характер, с широким общественным обсуждением. В рамках таких заседаний, которые мы сейчас проводим, я думаю, было бы не совсем правильно. Это не тот формат. Поэтому, как только эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, у нас появится такая возможность, я думаю, мы с вами примем решение", - сказал Шандалович.    

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