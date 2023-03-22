Отчет омбудсмена перевели в Карелии на три языка

Уполномоченная по правам человека в республике выступила с докладом в карельском парламенте.

Как отметила Бойченко, отчет о ее деятельности за 2022 год был переведен на карельский, вепсский и финский языки, чего до нее никто в республике не делал.

«Мы делаем это второй год подряд и считаем, что это правильно. Во всяком случае, Москалькова Татьяна Николаевна, уполномоченная по правам человека в РФ, отмечает данный момент как положительный», — сообщила депутатам карельский омбудсмен.

О том, как оценивает Лариса Бойченко ситуацию с правами человека в республике, читайте в статье «Системных нарушений прав человека не выявлено».