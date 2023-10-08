Отдаленный район Петрозаводска три ночи подряд будет закрыт для транспорта

Движение по понтонному мосту в Соломенном перекроют в ночь на вторник, а также в ночь на среду и четверг.
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 00.30 до 05.00 часов 10, 11 и 12 октября запретят движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.
Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям безопасности.
При этом автомобили экстренных служб проехать смогут. Пешеходов временные ограничения не касаются.
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