Отдел экспертизы трупов уберут из исторического центра Петрозаводска

Бюро судмедэкспертиз планируется убрать с набережной Петрозаводска к 2021 году.

В Петрозаводске планируется строительство нового здания Бюро судебно-медицинских экспертизы в районе Высотного проезда на Перевалке.

На ближайшей сессии Петросовета депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Петрозаводска, что даст официальную возможность начать работы на участке.

Новое здание бюро, согласно разработанной проектно-сметной документации, будет капитальным двухэтажным. Объект будет иметь санитарную защитную зону. Сейчас проект находится на стадии прохождения строительных экспертиз. Об этом корреспонденту "Вестей Карелии" сообщил начальник государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Андрей Приходько.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".