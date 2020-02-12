Отдел по работе с гражданским обществом планируют создать в мэрии Петрозаводска

В администрации Петрозаводска предполагается создать управление общественных связей, которое будет заниматься совершенствованием механизмов развития гражданского общества.

На сайте Петрозаводского городского совета размещен текст проекта решения "О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 "Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа".

В пояснительной записке к документу указано, что проект предусматривает создание в структуре аппарата петрозаводской мэрии управления общественных связей.

"Основными задачами деятельности Администрации по направлению "связи с общественностью" является развитие эффективного взаимодействия Администрации с гражданским обществом, в том числе с некоммерческими общественными организациями (далее – НКО); совершенствование механизмов развития гражданского общества", - указано в мотивировке проекта.

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