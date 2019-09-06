Отдел соцподдержки населения в Петрозаводске намерены ликвидировать

Администрация Петрозаводска планирует упразднить отдел социальной поддержки населения – его функции будут переданы управлению по вопросам семьи и детства.

В пояснительной записке к документу говорится, что в 2019 году нагрузка на отдел уменьшилась из-за передачи части его функций на республиканский уровень. В их числе полномочия по социальному обслуживанию несовершеннолетних и детей-инвалидов.

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