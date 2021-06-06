Отделение Пенсионного фонда в Карелии попало под реорганизацию

Пять межрайонных управлений Пенсионного фонда с 8 июня присоединяются к Отделению ПФР.

С 8 июня будут реорганизованы межрайонные управления в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Сегеже, Костомукше и Центр выплат. Их присоединят к Отделению. Реорганизация проходит на основании постановления Правления ПФР от 26 февраля 2021 года с целью централизации функций и поэтапного перехода к единому социальном казначейству.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Пенсионного фонда Карелии, республика стала одним из 10-ти пилотных регионов, где ПФР проводит полную реорганизацию. После 8 июня шесть подведомственных организаций Отделения перестанут быть самостоятельными юридическими лицами. Штатная численность бывших управлений остается прежней.

Все клиентские службы на территории Петрозаводска и районов Карелии продолжат работу по приему граждан в прежнем режиме, заверили в Пенсионном фонде.