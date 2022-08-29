Стартовала акция на квартиры в жилом комплексе «Новая жизнь» от «СФК»

Что может быть лучше новой квартиры? Квартира с отделкой! Где такую приобрести? В «СФК»! Торопитесь — только в сентябре первым десяти покупателям отделка в подарок!

В акции участвуют квартиры в строящемся жилом комплексе «Новая жизнь» на ул. Фурманова.

Краткая справка о доме:

• 4 этажа

• Закрытая благоустроенная территория

• Детская и спортивная площадки

• Большая парковка

• 1, 2, 3-комнатные квартиры

• Квартиры с террасами

• Панорамное остекление балконов

• Низкие коммунальные платежи

• В шаговой доступности детские сады, школы и магазины.

Цены на этапе строительства всегда ниже и есть выбор планировок. Выбирайте и приобретайте выгодно!

В сентябре также действует акции «Дисконт к ставке по ипотеке»* на квартиры в доме на ул. Черняховского 25. На любой одобренный вам кредит в ПАО СберБанк застройщик предоставляет дисконт 1,4% на весь срок кредитования!

Если вас интересуют готовые варианты, то записывайтесь в лист ожидания по новому объекту «Дом у озера».

Телефон отдела продаж 44-55-55. Цены и планировки доступны на сайте sfkrk.ru

*Кредит предоставляет публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие N1» ИНН 1001001619 ОГРН 1021000540604 г. Петрозаводск, улица Мурманская, 26а.

Основные условия кредитования



Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у компании-продавца (в указанную группу входят компании-продавцы (юридические лица), у которых приобретается жилье из списка аккредитованных новостроек, информация о которых размещена здесь. До обращения с заявкой на кредит по Акции на новостройки по каждому интересующему Вас объекту необходимо предварительно уточнить по телефону офиса продаж компании-продавца об участии объекта в Акции ПАО Сбербанк на новостройки и о возможности подачи заявки на кредит в офисе компании-продавца.); Срок завершения строительства не ограничен условиями акции; Возможность приобретения строящихся апартаментов; Расчеты через Сервис безопасных расчетов; Возможность выдачи кредита частями: Сумма кредита разбивается на 2 равных части Первая часть перечисляется после регистрации ДДУ (договор долевого участия). Вторая часть перечисляется через определенный срок после первой части (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой части и до подписания передаточного акта). Срок перечисления 2-й части фиксируется в Д. У. Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 рублей Макс. сумма кредита: Не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 15% Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительства физических лиц. В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. География Вся РФ (в рамках программы субсидирования кредитование осуществляется исключительно тем территориальным банком ПАО Сбербанк, на территории обслуживания которого возводится строительный объект, за исключением Московского и Среднерусского банков — кредитование по строительным объектам, расположенных на территории г. Москвы и/или Московской области, возможно Московским и/или Среднерусским банками)