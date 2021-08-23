Отдых осенью в Карелии обойдется дороже, чем на Кавказе, утверждают статистики

Карельский город Лахденпохья попал в десятку мест для отдыха в «бархатный» сезон.

Несмотря на то, что в некоторых регионах страны сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году сохраняется на уровне прошлого года. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления, куда можно недорого поехать отдохнуть в сентябре 2021 года.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Пятнадцать популярных направлений отдыха в «бархатный» сезон:

1. Алушта – 2916/ 9 ночей *

2. Сочи – 2223/ 10 ночей

3. Гагра – 2055/ 10 ночей

4. Санкт-Петербург - 2760/ 6 ночей

5. Лахденпохья – 6007/ 6 ночей

6. Ростов-на-Дону – 2400/ 1 ночь

7. Москва – 2858/ 2 ночи

8. Калининград – 1997/ 7 ночей

9. Воронеж – 2530/ 2 ночи

10. Пятигорск - 1681/ 7 ночей

11. Казань – 1834/ 5 ночей

12. Осташков - 5515/ 6,5 ночи

13. Нижний Новгород – 2613/ 5 ночей

14. Волгоград - 2233/ 1,5 ночи

15. Истра – 4700/ 2,5 ночи