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Отдых россиян в ноябре и на Новый год оказался под угрозой

Новости. Общество
22:30, 05 Октября 2021
фото: © http://earth-chronicles.ru

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Россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ограничений, считают в Ассоциации туроператоров России.

Из-за введения новых коронавирусных ограничений в регионах туристы могут начать отказываться от запланированных путевок на ноябрьские и новогодние праздники. Такую причину угрозы отдыху россиян назвали специалисты туротрасли. Информацию об этом передает Лента. ру со ссылкой на  сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что ужесточение антиковидной политики в регионах влияет на туристическую сферу, так как закрываются рестораны, ночные и развлекательные заведения, а также существуют риски ухудшения качества питания или сервиса. По словам эксперта, единственным выходом для путешественников, оказавшихся в такой ситуации, может стать отказ от поездки.

Так, специалисты предсказывают снижение количества новых бронирований в ноябре и на Новый год, а также отказ от уже купленных туров и экскурсий. Прогнозируется, что россияне, скорее всего, «займут выжидательную позицию», так как испугаются заранее приобретать билеты на самолет и размещение в отелях.

«Если в конце сентября у нас уже продавались туры в Мурманск на новогодние даты, то сейчас ни одной заявки. Туристы боятся цепной реакции в других регионах, поэтому будут оттягивать решение о покупке тура до последнего», — сообщил один из представителей туротрасли.

В октябре власти Калининградской области ввели запрет на групповые экскурсии с участием лиц, непривитых от коронавируса, также в регионе ввели QR-коды, которые будет необходимо предъявлять для посещения общественных мест. С 8 октября посещение общепита будет доступно только при предъявлении QR-кода, а с 1 ноября к списку мест прибавятся бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, а также кинотеатры.

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