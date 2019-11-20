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Новости. Происшествия
07:15, 20 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Как стало известно РЕН ТВ, девушка сказала супругу, что уезжает домой к родственникам, но сама отправилась отдыхать вместе с сыном в Карелию.

Узнав об обмане, мужчина встретил жену в аэропорту и выхватил у нее из рук сумку.

В мобильном телефоне супруги он нашел доказательства измены жены. Чтобы отомстить ей, он разорвал и выбросил паспорт девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.

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Комментарии

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родитель
2019-11-20 09:04:30
Всё-таки удивительные представления у россиян: девушка может выйти замуж, родить детей, успеть наставить рога мужу и при этом стабильно оставаться девушкой. Или, может, такие представления только у наших журналистов?
Гость
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