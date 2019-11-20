Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Как стало известно РЕН ТВ, девушка сказала супругу, что уезжает домой к родственникам, но сама отправилась отдыхать вместе с сыном в Карелию.

Узнав об обмане, мужчина встретил жену в аэропорту и выхватил у нее из рук сумку.

В мобильном телефоне супруги он нашел доказательства измены жены. Чтобы отомстить ей, он разорвал и выбросил паспорт девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.