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Собаку чуть не убило током в парке Петрозаводска

Новости. Происшествия
16:49, 02 Апреля 2021
фото: © vladtime.ru
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Петрозаводчанка пошла гулять с собакой в Лососинский парк, где ее питомца ударило током.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" горожанка описала происшествие, случившееся с ней ночью в Лососинском парке. По словам женщины, у моста к лютеранской церкви её собака получила удар током от фонарного столба.

"Столб 2-ой справа (если стоять спиной к церкви), – пишет женщина. – Моя собака весит 40 кг, её несколько раз подкинуло, она находится в состоянии сильного шока. Не представляю что будет с малышом или маленькой собакой".

Как отметила автор поста, она сообщила о происшествии в МЧС и прокуратуру.

В МЧС подтвердили факт обращения и заверили, что организация, обслуживающая фонари в Лососинском парке, должна исправить ситуацию.

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Комментарии

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кир
2021-04-02 17:11:56
Наши люди в булочную на такси не ездят и ночью с собакой не гуляют возле лютеранской церкви.
врунофф
2021-04-02 16:52:13
:) Больше не будет на столб ссать
Изя
2021-04-02 16:57:04
врунофф, это ж надо так сказать ?? Жуть )))
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