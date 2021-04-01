Собаку чуть не убило током в парке Петрозаводска

Петрозаводчанка пошла гулять с собакой в Лососинский парк, где ее питомца ударило током.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" горожанка описала происшествие, случившееся с ней ночью в Лососинском парке. По словам женщины, у моста к лютеранской церкви её собака получила удар током от фонарного столба.

"Столб 2-ой справа (если стоять спиной к церкви), – пишет женщина. – Моя собака весит 40 кг, её несколько раз подкинуло, она находится в состоянии сильного шока. Не представляю что будет с малышом или маленькой собакой".

Как отметила автор поста, она сообщила о происшествии в МЧС и прокуратуру.

В МЧС подтвердили факт обращения и заверили, что организация, обслуживающая фонари в Лососинском парке, должна исправить ситуацию.