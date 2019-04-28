"Отъём грошовых льгот у инвалидов – это государственный рэкет"

В Карелии на головы инвалидов свалилась неожиданная напасть, когда им принесли квитанции по оплате жилищно-капитальных услуг.

"Закончились новогодние и рождественские праздники, и многие инвалиды и семьи детей-инвалидов ахнули, получив квитанции об оплате услуг ЖКХ. С декабря 2018 года они лишились льгот по компенсации оплаты за содержание их жилья, в том числе за услуги управляющей компании по содержанию и текущему ремонту. А суммы эти не такие уж и малые.

Мы с супругой, оба инвалиды 2 группы, платили "Лифтовой компании" за сентябрь 2018 года 2323 руб.15 коп., сумма льгот составила 1161 руб.56 коп., за октябрь 2764 руб. 77 коп., льгота 1382 руб. 36 коп., за ноябрь - 2323 руб.15 коп., льготы 1161 руб. 56 коп. Сумма льгот составила за три месяца 3705 руб., 48 коп. При снятии льгот мы получили лишь 207 руб. 82 коп. Потери за три месяца составили 3598 руб. 66 коп.

Таким образом, добавленная нам по приказу Путина компенсация за прошлогоднюю инфляцию сразу же пошла на оплату ЖКХ. По данным социальной службы республики, прекращена выплата компенсации за содержание жилья 20 430 инвалидам и семьям с детьми–инвалидами (из 61 267 от общего численного состава).

Отъём грошовых льгот у беззащитной части населения - варварская, не поддающаяся здравому смыслу акция. Это государственный рэкет", - пишет Николай Яковлевич Копьев, заслуженный работник культуры Карелии, инвалид 2 группы.

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