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Новости. Общество
19:40, 14 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

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Александр Толмацкий считает, что супруга артиста настраивает подростка против родственников.

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони, пишет "Лайф".

"Мы не общались долгие годы с сыном, и то же самое сейчас происходит с внуком, — сказал Александр Толмацкий.

Продюсер рассказал, что по-прежнему не пришёл в себя после смерти сына. На похоронах Децла Александр увидел внука Тони впервые с тех пор, как тот был совсем маленьким. Толмацкий надеялся, что сможет принимать активное участие в его жизни.

Он уверен, что Юлия настраивает сына против родственников. Также стало известно, что в свидетельстве о рождении Тони в графе "отец" стоит прочерк, поэтому он не сможет вступить в наследство, куда входят квартира в Москве и авторские отчисления.

Толмацкий заявил, что хочет сделать единственного внука Тони своим наследником, надеется, что вдова Децла поймёт, что без помощи родных ей не справиться.

Децл умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа, награду за артиста получил отец.

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