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Отказ в кредите толкнул жителя Петрозаводска на преступление

Новости. Криминал
14:35, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанин украл дорогой телефон после того, как ему отказали в кредите, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация от работника магазина бытовой техники. Из торгового зала пропал мобильный телефон стоимостью почти 70 тысяч рублей.

Исчезновение товара было обнаружено практически сразу - на витрине он представлен в единичном экземпляре.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 28-летний горожанин.

Мужчина признался, что очень хотел такой телефон и сначала собирался приобрести его законным способом. Он попытался оформить кредит на покупку, однако, из-за низкого уровня дохода банк ему отказал. Тогда он отправился в соседний магазин и, улучив момент, по версии следствия, похитил понравившуюся модель.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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