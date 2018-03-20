Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
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Новости. Экономика
12:13, 20 Марта 2018

Открой для себя Иволгу в сердце Древлянки

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Строительная компания "Баренц Групп" приглашает всех желающих на День открытых дверей.

Мы продемонстрируем Вам новый жилой комплекс расположенный в самом сердце Древлянки! Детские площадки, удобные парковки, спортивные объекты на территории комплекса, полная инфраструктура района со школами, детскими садами и магазинами. Все это Вы сможете увидеть 31 марта с 11:00 до 15:00.

Наш тур "Откройте для себя Иволгу в сердце Древлянки" вполне может стать главным путешествием Вашей жизни.  Наши специалисты по продажам помогут подобрать Вам самый удобный вариант для счастливой жизни.

В программе:

  • экскурсии по  новым планировкам от Баренц Групп (мы продемонстрируем квартиру с чистовой отделкой и с отделкой под ключ, чтобы Вы могли выбрать для себя более удобный вариант)
  • консультации специалистов компании (мы поможем разобраться в ипотечных программах и программах рассрочек платежей)
  • вкусные угощения, напитки и отличное настроение (горячие, холодные напитки и вкусные угощения будут приятным сопровождением дня)
  • а пока родители заняты, малышей будут развлекать веселые аниматоры!

Мы будем рады видеть Вас в ЖК "Иволга" на Древлянке, на бульваре Интернационалистов д.8 рядом с школой №46 и магазином "Дикси".

Подробная информация и запись на тур по телефону 331-331, а так же в отделе продаж по адресу К.Маркса 1а, и в соц.сетях Баренц Групп в VK и  Баренц Групп в instagram.

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