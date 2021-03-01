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Откровенное интервью собственника: Что на самом деле происходит с "ТехРентом"

Новости. Общество
14:37, 02 Марта 2021
фото: "ТехРент"
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Собственник компании "ТехРент" Евгений Гарюткин рассказал о сложностях, с которыми подрядчик столкнулся этой зимой, убирая Петрозаводск.

В последнее время в СМИ появляется много публикаций, связанных с работой компании "ТехРент" и уборкой Петрозаводска. В частности, появилась информация о миллионных штрафах, наложенных на подрядчика в связи с некачественной работой по содержанию городских дорог, и неудовлетворительной оценке, которую дала "ТехРенту" администрация Петрозаводска по итогам зимы.

"Столице на Онего" удалось поговорить с собственником компании Евгением Гарюткиным, который согласился дать эксклюзивное интервью о сложившейся ситуации.

- Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев в недавнем телеинтервью дал предварительную оценку по уборке города в зимний период – неудовлетворительно. А как Вы считаете, компания справляется с возложенными на нее обязанностями?

- Если говорить в общем, так сказать на "взгляд со стороны", с точки зрения обывателя, то, конечно, можно согласиться с этой оценкой. Но если же углубиться в изучение самого контракта – кратности, исполнения, посмотреть на расценки, которые не менялись с 2013 года и при пятилетнем контракте не индексируются из года в год, – то ситуация в оценке поменяется.
За те деньги, которые заложены в контракте, мы работаем удовлетворительно. Нельзя требовать высокого качества (которого на сегодняшний день все больше и больше требует заказчик) в отсутствии надлежащего финансирования.

При этом, я не хочу сказать, что контракт экономически не выгоден. Выгоден. Но при определенных условиях в работе, о которых я еще скажу, а также при конструктивном взаимодействии и полном взаимопонимании между подрядчиком и заказчиком.

Я уверен, что в тех климатических условиях, которые в определённые промежутки времени были у нас этой зимой, выполнить работы на "пятерку" или даже на "четверку" своевременно не смог бы никто и ни за какой бюджет.

Конечно, мы делали расчеты, когда заходили на контракт, и понимали, что зимой выпадает снег. Ключевое слово – выпадает, а не валит нон-стопом лавиной. А потом резко наступает весна – в январе, на несколько дней, и уходит обратно в сильный минус. Дороги (внутриквартальные, в основном), "проваливаются" и потом этот накат встает колом…

Было отмечено, что из года в год уборка становится все хуже. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Что ответил на это собственник компании "ТехРент" Евгений Гарюткин, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-02 15:24:25
Аукнулись пятничные видеоотчеты и поездки в Ла-Рошель. Продолжайте скакать вокруг железяки дружбы на набережной :)
David.
2021-03-02 15:19:32
Нагородили заборов дебилы ради "безопасности", а как снег убирать? Его можно было бы сдвигать на обширные газоны или шнеком откидывать.
David.
2021-03-02 14:56:43
Враги Роисси специально запустили климатическое оружие шоб дискредитировать Бекелева. А вот в соседней Финляндии устроили субтропический климат.
Изя
2021-03-02 15:04:21
David., Б :) еккелева на отдых по статье !!!!))) :)
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