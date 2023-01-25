Открылась вакансия на должность председателя Петрозаводского горсуда

Нынешний председатель Петрозаводского городского суда Андрей Злобин, шестилетние полномочия которого заканчиваются 23 октября, претендовать на второй аналогичный срок не будет.

Квалификационная коллегия судей Карелии на своем сайте объявила об открытии вакансии на должность председателя Петрозаводского городского суда.

Отметим, что сегодня его возглавляет Андрей Злобин, которому 4 февраля 2024 года должно исполниться 50 лет. Ранее выпускник юридического факультета ПетрГУ Злобин был адвокатом, затем судьей по гражданским делам Верховного суда Карелии, входил в состав президиума. А 23 октября 2017 года уважаемый не только коллегами Андрей Викторович указом президента Владимира Путина был назначен председателем Петрозаводского городского суда на шестилетний срок полномочий. По закону он имеет право претендовать на эту же должность на второй аналогичный срок. Но станет ли Злобин и в этот раз, как шесть лет назад, с этой целью подавать необходимые заявление и документы в квалификационную коллегию судей республики, которые принимают до 7 марта?

«Делать это я не буду», - сообщил сам Андрей Злобин журналисту «Столицы на Онего».

На вопрос, чем он планирует заниматься после окончания срока нынешних полномочий, Андрей Викторович ответил, что «время покажет».