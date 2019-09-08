Подписаться
Новости. Общество
16:36, 08 Сентября 2019
фото: Александр Галиев/источник фото https://vk.com/otkroyrotptz

Открой рот вместе со всем Петрозаводском

Загрузка...

В Петрозаводске пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых.

В клубе "Бегемот" 9 сентября в 19.00 пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых "Открой рот", проведет его сам автор, идеолог и двигатель проекта по всему миру Михаил Фаустов.

Всех желающих организаторы приглашают поучастовавать, поболеть посмотреть.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-08 17:06:26
Очередной бездельник приперся местечковых либерастнутых лохов на деньги разводить. Полностью одобряю данное мероприятие.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2019, 09:41
Известная актриса выложила в Сеть фото с отдыха в Карелии
03.09.2019, 13:46
Авиакомпания "Победа" на месяц отменила все рейсы из Петрозаводска, сообщают пассажиры
03.09.2019, 10:39
"Я изо всех сил борюсь за жизнь своего ребенка"
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
02.09.2019, 07:25
"Как после взрыва": в Петрозаводске родители боятся вести детей в школу
04.09.2019, 11:18
"Горящий ребенок каким-то чудом сам выбежал из бани"

Аналитика

05.09.2019 10:59
Капитал
Новостройка или вторичное жилье: разбираем плюсы и минусы 1
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
"Современные полигоны – это не просто мусор в яме" 3
03.09.2019 14:14
Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено 1
02.09.2019 11:58
Выборы станут уроком для всех 4
02.09.2019 10:54
"Такой масштабной модернизации в сфере образования Карелии не проводилось много десятилетий" 13
29.08.2019 12:44
Вся аналитика

Чтиво

03.09.2019 12:30
Без политики
"Здравляндия": новый взгляд на детскую медицину
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
"Никогда не забуду, как меня убивали" 5
30.08.2019 09:55
День Республики: послевкусие 3
26.08.2019 13:06
Идет охота на скрины 1
26.08.2019 10:26
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
06.09.2019 11:10
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»