Открой рот вместе со всем Петрозаводском

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В Петрозаводске пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых.
В клубе "Бегемот" 9 сентября в 19.00 пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых "Открой рот", проведет его сам автор, идеолог и двигатель проекта по всему миру Михаил Фаустов.
Всех желающих организаторы приглашают поучастовавать, поболеть посмотреть.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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