Открой рот вместе со всем Петрозаводском

В Петрозаводске пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых.

В клубе "Бегемот" 9 сентября в 19.00 пройдет IV чемпионат по чтению вслух среди взрослых "Открой рот", проведет его сам автор, идеолог и двигатель проекта по всему миру Михаил Фаустов.

Всех желающих организаторы приглашают поучастовавать, поболеть посмотреть.