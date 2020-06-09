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Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Новости. Общество
10:38, 10 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова/vk.com/mihailohlopkov
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Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Контрольно-пропускной пункт в Олонецком районе прекратил свое действие с 8 утра 10 июня, а ранее введенные ограничительные меры для жителей двух населенных пунктов продлеваются до 15 июня.

Дополнительные ограничения по въезду в поселок Ильинское и село Видлица Олонецкого района были установлены 19 мая по Указу главы Карелии: проезд в населенные пункты разрешался только их жителям и работающим здесь гражданам через пропускной пункт, расположенный на 23 километре автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта. Такая мера была принята в связи с выявлением на территории района фактов заражения коронавирусной инфекцией и угрозой ее распространения в республике.

Сразу после выявления в Ильинском и Видлице очага COVID-19 Минздрав Карелии направил туда бригаду медиков. Было проведено обследование жителей поселков, особое внимание уделили лицам, которые могли контактировать с заболевшими COVID-19 или имели признаки ОРВИ. Благодаря оперативным действиям по установлению носителей инфекции и организации КПП удалось не допустить вспышки COVID-19 на соседних территориях. Сейчас, когда очаг локализован, принято решение о прекращении работы контрольно-пропускного пункта 10 июня с 8 утра. Соответствующий Указ подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Однако по количеству заболевших Ильинский и, как следствие, Олонецкий район, в целом все еще среди лидеров. Поэтому ограничительные меры, ранее введенные в поселке Ильинском и селе Видлица, продлеваются до 15 июня. До этой даты здесь остаются приостановленными некоторые виды экономической деятельности, а жителям пока необходимо соблюдать режим изоляции. Также по распоряжению главы Карелии до этой даты на территории всего района не возобновит работу общественный транспорт, поскольку случаи заражения COVID-19 есть и в других населенных пунктах района. Это необходимо, чтобы закрепить достигнутые результаты по локализации очага заболеваемости и не допустить других вспышек коронавируса на территории района.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса в Карелии: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Олонецкого района в списке нет.

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