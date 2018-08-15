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Новости. Общество
09:25, 15 Августа 2018
фото: www.instagram.com/longart.russia

Открытие Долины зайцев в Карелии перенесли на 2019 год

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Окончание проекта, в рамках которого на одной из скал в Прионежском районе будет вырезана 1 тысяча зайцев, перенесено на 2019 год.

Об этом в Инстаграм сообщил создатель Долины зайцев Сергей Гапанович.

"Сегодня очередной раз перенёс дату окончания проекта Долина Зайцев. В апреле месяце после разговоров с (мифическими) волонтерами и спонсорами ставил дату 31 июля. В середине июля подвинул до 30 сентября. Сегодня всё сдвинулось на 2019 год. День и месяц уже боюсь загадывать", - отметил он. 

По словам Сергея, чаще всего создание зайцев останавливалась по двум причинам: подготовка скалы к работе и дождь. 

"Сейчас около двадцати метров полностью готовы к резке зайцев. И хотелось бы разом закрыть их лесами и сверху построить что-то вроде навеса. Тем самым мы сможем спрятаться от дождя. Но вот столкнулся со следующей трудностью. Нет свободных денег на покупку пиломатериалов. Так что потихоньку откладываю деньги, и неспешно двигаемся вперёд", - отметил он. 

Автор проекта добавил, что "на горизонте мелькнул спонсор который готов поддержать проект 50.000 р., а взамен он получает уникального зайца".

"И вновь компания, которая самостоятельно изъявила желание поддержать проект, не из нашей с вами республики, и бизнес на территории Карелии она не ведёт", - заключил Гапанович. 

Напомним, в рамках проекта "Долина зайцев" на поверхности скалы, расположенной в Прионежском районе вдоль дороги, Сергей Гапанович намерен вырезать тысячу зайцев.

Автор не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете проекта. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

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