Открытие нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту «Петрозаводск» приурочили к визиту Медведева

В аэропорту «Петрозаводск» сегодня состоялось торжественное открытие нового командно-диспетчерского пункта организации воздушного движения.

В этом событии принял участие прилетевший в Карелию заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как сообщили «Столице на Онего» в петрозаводском Центре организации воздушного движения, новое здание командно-диспетчерского пункта было введено в эксплуатацию 15 июня этого года, а 20 июня он приступил к работе.

Командно-диспетчерский пункт предназначен для обслуживания воздушного движения в границах ответственности петрозаводского Центра. Он оснащен современными техническими средствами российских компаний АО «Азимут», ООО «Фирма Нита» и ПАО «НПО Алмаз». В их числе комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Галактика», комплекс документирования и воспроизведения информации «Гранит-6», предназначенный для непрерывной регистрации (документирования), хранения и синхронного воспроизведения речевой информации, информации наблюдения экранов рабочих мест, диспетчерского и инженерно-технического персонала.

Здесь также имеется аппаратура оповещения аварийно-спасательной команды аэропорта «ГОРН-2», предназначенный для построения сети аварийной связи параллельно действующей сети оперативной связи диспетчерского состава.

По оценке Центра, вод нового командно-диспетчерского пункта позволит повысить уровень безопасности полетов, увеличить пропускную способность воздушного пространства и улучшить качество предоставляемых аэронавигационных услуг.