Открытие Республиканского перинатального центра снова перенесли

Открытие перинатального центра в Петрозаводске откладывается с июня на август из-за выявленных недочетов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Марины Швец.

Перинатальный центр начали строить в 2014 году. Изначально планировалось открыть его осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились. Как указано в рабочем календаре карельского правительства на текущий месяц, открыть центр планировали 21 июня.

"Больше месяца в центре работает комиссия с участием сотрудников Минздрава Карелии, перинатального центра, Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора, выявляет недочеты, они устраняются. Все делается для того, чтобы нам лицензию получить на каждое помещение, на каждый вид деятельности. <…> Надеемся пока на август и предпринимаем все усилия, чтобы все получилось", - сказала Швец, отвечая на вопрос о дате открытия перинатального центра.

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