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Новости. Экономика
09:13, 09 Июня 2018

Открытие Республиканского перинатального центра снова перенесли

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Открытие перинатального центра в Петрозаводске откладывается с июня на август из-за выявленных недочетов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Марины Швец.

Перинатальный центр начали строить в 2014 году. Изначально планировалось открыть его осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились. Как указано в рабочем календаре карельского правительства на текущий месяц, открыть центр планировали 21 июня.

"Больше месяца в центре работает комиссия с участием сотрудников Минздрава Карелии, перинатального центра, Центра гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора, выявляет недочеты, они устраняются. Все делается для того, чтобы нам лицензию получить на каждое помещение, на каждый вид деятельности. <…> Надеемся пока на август и предпринимаем все усилия, чтобы все получилось", - сказала Швец, отвечая на вопрос о дате открытия перинатального центра.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Navicom Navicom
2018-06-09 09:24:08
А подношение дать не пробовали в Москву? Или нынче карельской рыбой и бальзамом не откупишься?! По нормам всю жизнь сдавать будете, кто же их соблюдал! В конце концов губернатор нынешний не последний человек в Москве, может чего подарить из земель Карельских. Или теперь в Карелия списана со счетов полностью...
кир
2018-06-09 11:01:48
Navicom Navicom, какую хрень пишешь и не стыдно?
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