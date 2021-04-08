Открыты продажи нового дома от «КСМ»

Новостройки с закрытыми дворами становятся все популярнее среди петрозаводчан!

Новый дом появится в жилом комплексе "Мелодия леса", который компания «КСМ» строит на Древлянке. Это молодой и экологически чистый район с домами не выше 5 этажей. Здесь уже работает новый комфортабельный детский сад, рядом строится школа на 1350 мест. Работают магазины, аптека, салоны красоты, детский досуговый центр, пункт выдачи крупного маркетплейса, ходят автобусы № 1, 12, 19. В районе располагается благоустроенный Новодревлянский сквер с площадкой для аджилити, имеется выход на лыжную трассу «Фонтаны».

Дом интересен тем, что представляет собой новый для Петрозаводска вид жилых объектов с приватной внутренней территорией. Внутри неё расположатся зоны отдыха, детские площадки, зеленые насаждения. Двор будет охвачен системой видеонаблюдения, здесь не будет ни машин, ни посторонних людей. Наземный паркинг расположится вокруг дома, а подъезды будут сквозными, что позволит попадать в дом изнутри как снаружи (с паркинга), та и изнутри (с территории закрытого двора).





На крыше дома будет установлена автономная крышная газовая котельная, поэтому о традиционных городских отключениях горячей воды наконец можно забыть. В квартирах будут установлены счетчики на тепло и все остальные коммунальные услуги, что вкупе с бюджетным отоплением и подогревом воды собственной котельной даст очень существенную экономию на коммунальных платежах.

Комнаты в квартирах будут очень светлыми, благодаря потолкам 2.7 м и огромным окнам высотой 1,76 м. В этом проекте застройщик использовал свежие функциональные планировочные решения, отлично зарекомендовавшие себя в предыдущем доме аналогичной конфигурации. Это широкие коридоры, гостевые санузлы в больших квартирах, просторные балконы, гардеробные и кладовые помещения. Специально для больших семей предлагаются удобные планировки квартир с большой площадью (до 118 кв.м.).





Оформление дома будет соответствовать общей концепции жилого комплекса - тёплые коричневые оттенки, гармонично вписывающиеся в "природное" окружение микрорайона. Часть фасада облицована клинкерной плиткой, которая, помимо стильного вида, имеет массу достоинств: не выцветает на солнце, не плесневеет, не боится воды и не пачкается.

Новый дом от «КСМ» идеально подойдет тем, кто хочет жить ближе к природе, при этом оставаясь в городе. Ввод дома запланирован на IV квартал 2022 года.

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