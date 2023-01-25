Открытый теннисный корт появится в отдаленном районе Петрозаводска

Строительство теннисного корта под открытым небом планируется в петрозаводском микрорайоне Ключевая.

Об этом сообщили в пресс-службе Петросовета после заседания депутатской комиссии по управлению муниципальным имуществом.

На заседании рассматривались вопросы об изменении Правил землепользования и застройки города. В том числе, речь шла о земельном участке рядом с ФОК на улице Ключевой.

Предложенные изменения позволят построить на этом месте открытый теннисный корт.

И.о. председателя комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина отметила, что все изменения подготовлены в целях приведения в соответствие с Генеральным планом города, утвержденным в прошлом году.