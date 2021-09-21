Открываются вакансии сотрудников переписных участков в Карелии

В преддверии всероссийской переписи населения Карелиястат объявил об открытии вакансий контролеров полевого уровня, которые будут работать на переписных участках.

В их обязанности будет входить проведение предпереписной проверки на территориях переписных участков, организация доступа переписчиков в жилые дома и их безопасности. Также контролеры будут участвовать в подборе переписчиков, комплектовании переписной документации и мобильных устройств, консультациях населения и других организационных мероприятиях.

От претендентов на вакансии требуются навыки владения персональным и планшетным компьютером, организаторские способности, ответственность и коммуникабельность.

Контролеры полевого уровня будут работать с 29 сентября по 25 ноября.

Им обещают заработную плату в размере 20 тыс. рублей в месяц.