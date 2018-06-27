Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?

Фанаты с удивлением обнаружили, что теперь у Аллы и Максима трое малышей.

Выяснилось, что Алла Пугачева стала хоть и временным, но вполне официальным опекуном мальчика по имени Женя, пишет uznayvse.

Единственный племянник Примадонны по имени Влад был сыном родного брата Аллы Борисовны. Евгений Пугачев умер еще в 2011 году. Известно, что Влад Пугачев долгое время боролся с наркотической зависимостью. В его жизни были периоды ремиссии и многочисленные новые срывы. Семья продолжала бороться за него. В один из визитов в реабилитационный центр племянник Пугачевой познакомился с девушкой. Пара на время отказалась от психоактивных веществ. У них родился ребенок.

Вся семья надеялась, что малыш Женя станет тем спасательным кругом, который удержит Викторию и Влада от погружения на дно. Однако надежды оказались тщетными. Не так давно Влад стал инвалидом и пересел в коляску: у него поврежден паховый нерв. Виктория после передозировки оказалась в коматозном состоянии в больнице, а когда пришла в себя, узнала, что сына взяли родственники. Рассказывают, что Примадонна погрозила нерадивой матери отобрать у нее ребенка навсегда, если Виктория продолжит употреблять вещества. Влад отправился в Израиль на реабилитацию. Ну а маленький Женя находится под официальной опекой Пугачевой.