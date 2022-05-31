Отмена масочного режима в Карелии привела к росту инфицированных COVID-19

Глава Минздрава Карелии оценил ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом после отмены масочного режима.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков отметил, что несколько дней подряд в Карелии фиксируется увеличение числа инфицированных COVID-19. При это взрывного роста стационарных больных, тем более с тяжелым течением, не фиксируется.

«Это ожидаемый эффект от отмены масочного режима. Беспокоиться не стоит. Для выработки иммунитета населения формирование гибридного иммунитета - сочетания постинфекционного иммунитета и поствакцинального иммунитета – более эффективно. Это не просто арифметическое сложение, а это новое качество в сочетании с вакцинацией, потому что иммунный ответ на вакцину у переболевших более стойкий, более качественный», - пишет глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.

Напомним, накануне за сутки выявлены 70 инфицированных, зарегистрирована одна смерть от коронавируса.

Режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен с 1 июня.