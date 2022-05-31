Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции увеличилось до 1512.

За сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1512 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 5 июня в республике зарегистрировано 136073 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17918 детей.

За прошедшие сутки выявлены 70 инфицированных (3 – дети), из них непривитых – 47 (67,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 216 пациентов, в состоянии средней тяжести – 181 человек, в тяжёлом – 34 (из них непривитых - 34).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133594 человека, за последние сутки – 65.