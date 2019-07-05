"Отмена прямых выборов в Карелии и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий"

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления".

В частности, Слабунова предлагает вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления.

"Отмена прямых выборов мэров и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и существенно ослабили местную власть. Фактически назначенные сити-менеджеры, не получившие мандат доверия от избирателей, не обеспечивают диалог, общественное согласие, минимизацию конфликтов. В то же время демонстрируют явный дефицит открытости, самостоятельности и лидерского потенциала. Эксперты отмечают, что институт сити-менеджеров не стал инструментом эффективного развития городов. Мэры сегодня не являются для горожан лидерами своих территорий. Возврат прямых выборов является важным шагом в реформировании системы местного самоуправления, укреплении местной власти и доверия граждан к власти", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, 18 июня 2015 года карельский парламент сразу в трех чтениях принял закон, фактически упразднивший в республике прямые выборы глав Петрозаводска и Костомукши. Конституционный суд подтвердил легитимность принятого решения.

В то же время Верховный суд России признал незаконной отмену прямых выборов мэра Питкяранты.