Отмену налогов для социального предпринимательства обсуждают в Госдуме

Благотворительные суммы из средств социальных предприятий, а также деньги, направленные на развитие образования, не стоит облагать налогом, считает зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Об этом он заявил NEWS.ru.

"Надо посмотреть по-другому на саму налоговую систему и на социальное предпринимательство. Надо понять, что это не бизнес в чистом виде. Это не только извлечение прибыли, но и решение социальных проблем", — сказал депутат. По его мнению, некоторые предприятия, которые занимаются уходом за пожилыми людьми и инвалидами, следовало бы вообще освободить от налогов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".