Отопительный сезон начался еще в нескольких районах Карелии

Отопление включат в Беломорском, Медвежьегорском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах, сообщили в правительстве.

Управляющие компании и обслуживающие организации в выходные проведут подключение потребителей к отоплению и регулировку систем теплоснабжения до нормативных параметров в Беломорском, Медвежьегорском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах Карелии.



На сегодняшний день отопительный период начался в Кемском, Беломорском, Кондопожском, Калевальском, Лоухском, Муезерском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Прионежском, Межвежьегорском, Пудожском районах, в Петрозаводске и Костомукше.