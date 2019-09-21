Отопительный сезон начался еще в нескольких районах Карелии

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Отопление включат в Беломорском, Медвежьегорском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах, сообщили в правительстве.
Управляющие компании и обслуживающие организации в выходные проведут подключение потребителей к отоплению и регулировку систем теплоснабжения до нормативных параметров в Беломорском, Медвежьегорском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах Карелии.
На сегодняшний день отопительный период начался в Кемском, Беломорском, Кондопожском, Калевальском, Лоухском, Муезерском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Прионежском, Межвежьегорском, Пудожском районах, в Петрозаводске и Костомукше.
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