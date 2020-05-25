Отопительный сезон заканчивается в нескольких районах Карелии

В некоторых районах республики 26 мая завершается отопительный период, сообщили в Минстрое Карелии.

С 26 мая отопительный сезон заканчивается в Суоярвском, Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах. В Костомукше и Кондопожском районе отопительный период завершился 25 мая.

От администраций указанных районов и городских округов поступили ходатайства о завершении отопительного сезона 2019-2020 годов. Министерством строительства республики принято решение удовлетворить ходатайства.

Министерство продолжает мониторинг температурного режима в остальных районах республики.

Ранее сообщалось, что теплоснабжающие организации Петрозаводска закончат отопительный сезон 26 мая.