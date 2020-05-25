В Петрозаводске завершается отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города закончат отопительный сезон 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы начнутся с 9.00. Соответствующий приказ подписал министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов.

Решение об отключении отопления принимается с учетом среднесуточной температуры воздуха: в течение пяти дней она не должна опускаться ниже 8 градусов.

Ранее первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова сообщала, что отопительный сезон не завершали, чтобы не было всплеска простудных заболеваний, "учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции".