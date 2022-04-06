Отпевание Жириновского совершит патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание Владимира Жириновского в пятницу, восьмого апреля, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище сразу после прощания с политиком.

Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.