Отремонтированная за 12 млн рублей смотровая площадка в центре Петрозаводска выглядит полуразрушенной

Подрядчик бросил, не доделав ремонт смотровой площадки в Зарецком парке Петрозаводска, где установлен памятник "Пушка".

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото полуразрушенной смотровой площадки в Зарецком парке у памятника "Пушка".

«Вымощенная дорожка, ведущая к памятнику, пошла волнами, многие камни уже отсутствуют, съезд с мощеной дорожки на грунтовую сделан в виде набросанных бетонных блоков, само бетонное ограждение у памятника разрушено, местами просто не доделано, вокруг валяется строительный мусор – ужас», - описал увиденное в парке петрозаводчанин.

Напомним, работы по благоустройству Зарецкого парка и ремонту смотровой площадки у памятника «Пушка» начались еще в июне 2020 года.

По информации администрации Петрозаводска, выполняло эти работы ООО "Евромодуль" в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

«Стоимость объекта - 12,2 млн рублей. Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны», - говорилось в сообщении мэрии.