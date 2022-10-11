Отремонтированный дом сестринского ухода в поселке Карелии готов к приему лежачих больных

На базе дома сестринского ухода посёлка Хелюля Сортавальского района после косметического ремонта и обновления материальной базы возобновили свою работу койки сестринского ухода.
Как сообщается в паблике Сортавальской районной больницы, в доме сестринского ухода посёлка Хелюля созданы дополнительные двухместные палаты повышенной комфортности с отдельным санузлом.
Приобретены кислородные концентраторы для проведения терапии пациентам с хроническими заболеваниями легких, а для лежачих больных появились дополнительные функциональные кровати.
«Мы готовы разместить пациентов стойко утративших навыки самостоятельного передвижения и самообслуживания, а также оказать помощь в постороннем уходе с достойными условиями проживания, питания и медицинским сопровождением», - сообщается в паблике больницы.
Госпитализация в палаты повышенного комфорта проводится на договорной основе, на длительный срок.
Адрес: г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Лесная, д. 5.
По вопросам размещения обращаться по телефону:
8 (81430) 4-56-70 или 8 (964) 317-51-94
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