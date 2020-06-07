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Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:15, 08 Июня 2020
фото: со страницы депутата ЗС РК Леонида Лиминчука
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Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал фото разваливающегося здания центрального почтового отделения в Петрозаводске со словами "Позорище!".

"Позорище. Отремонтированное недавно здание центральной почты разваливается, - написал Лиминчук. - Вопрос, собственно, один! Доколе? Ни разу не верю, что строительные подрядные работы, выполняемые по строительным правилам, могут привести к таким результатам меньше чем за год… Вывод – воруют. А те, кто обязан принимать такие работы, на этапе контроля за ходом работ закрывают глаза".

Возглавляющий в Заксобрании Карелии комитет по строительству, ЖКХ и энергетике Леонид Лиминчук призвал привлечь к ответу подрядчика ремонтно-реставрационных работ, их заказчика и руководителя почты.

"Живем на этапе стыдного и пошлого настоящего. Есть деньги, есть надежды на выход из аута 90-х, но все упирается в алчность", - констатировал депутат.

И добавил: "Видел работников этой строительной фирмы на этапе восстановительных работ. Другого и не ожидал. А вот сторона, принимающая работы, думала по-другому... Позорище".

Как уже сообщалось ранее, отреставрированный к 100-летию Карелии объект культурного наследия стал опасен из-за разрушающегося фасада. Часть лепнины отвалилась вместе с кирпичами. Историческое здание, ремонт фасада которого был закончен осенью прошлого года, представляет опасность для горожан.

Напомним, проект ремонтно-реставрационных работ "Дома связи", в котором располагается центральное почтовое отделение и Управление федеральной почтовой связи Карелии, начал разрабатываться еще в 2014 году. Здесь полностью отреставрировали барельеф на лицевом фасаде здания, заменили кирпичную кладку и большую часть лепных элементов. "Дом связи" покрасили в изначальный темно-серый цвет. Входную зону в центральный почтовый офис Петрозаводска оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году были реконструированы часы на башне Главпочтамта. Работы проводились за счет средств Почты России.

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Комментарии

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nae
2020-06-08 10:17:08
Когда отсутствует ответственность, то не приходится удивляться результату. Удивительно будет, если стелла, устанавливаемая на площади Кирова, через некоторое время не превратится в "Пизанскую башню".
Asu
2020-06-08 09:03:04
снипы-хрипы опять
Гость
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