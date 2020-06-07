Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ)

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал фото разваливающегося здания центрального почтового отделения в Петрозаводске со словами "Позорище!".

"Позорище. Отремонтированное недавно здание центральной почты разваливается, - написал Лиминчук. - Вопрос, собственно, один! Доколе? Ни разу не верю, что строительные подрядные работы, выполняемые по строительным правилам, могут привести к таким результатам меньше чем за год… Вывод – воруют. А те, кто обязан принимать такие работы, на этапе контроля за ходом работ закрывают глаза".

Возглавляющий в Заксобрании Карелии комитет по строительству, ЖКХ и энергетике Леонид Лиминчук призвал привлечь к ответу подрядчика ремонтно-реставрационных работ, их заказчика и руководителя почты.

"Живем на этапе стыдного и пошлого настоящего. Есть деньги, есть надежды на выход из аута 90-х, но все упирается в алчность", - констатировал депутат.

И добавил: "Видел работников этой строительной фирмы на этапе восстановительных работ. Другого и не ожидал. А вот сторона, принимающая работы, думала по-другому... Позорище".

Как уже сообщалось ранее, отреставрированный к 100-летию Карелии объект культурного наследия стал опасен из-за разрушающегося фасада. Часть лепнины отвалилась вместе с кирпичами. Историческое здание, ремонт фасада которого был закончен осенью прошлого года, представляет опасность для горожан.

Напомним, проект ремонтно-реставрационных работ "Дома связи", в котором располагается центральное почтовое отделение и Управление федеральной почтовой связи Карелии, начал разрабатываться еще в 2014 году. Здесь полностью отреставрировали барельеф на лицевом фасаде здания, заменили кирпичную кладку и большую часть лепных элементов. "Дом связи" покрасили в изначальный темно-серый цвет. Входную зону в центральный почтовый офис Петрозаводска оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году были реконструированы часы на башне Главпочтамта. Работы проводились за счет средств Почты России.