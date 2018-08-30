Здание Главпочтамта в Петрозаводске окрасят в темно-серый цвет

Ремонтно-реставрационные работы здания, в котором располагается центральное почтовое отделение и Управление федеральной почтовой связи Карелии завершатся в начале октября.

По данным карельского филиала Почты России, в настоящее время окончены штукатурные работы, полностью отреставрирован барельеф на лицевом фасаде здания со стороны улицы Свердлова, заменена кирпичная кладка. Здание подготавливается к окраске, на начальном этапе находятся работы по устройству крыльца.

В конце сентября запланирована окраска Дома связи в исторический цвет. Согласно результатам экспертизы лакокрасочного покрытия, здание изначально имело темно-серый цвет, лепной декор, традиционно, был светлыми. Сейчас здание бледно розового цвета.

В ходе работ некоторые лепные элементы были отреставрированы, но большая часть из них будет заменена на вновь изготовленные в финале реконструкции.

Проект ремонтно-реставрационных работ Дома связи начал разрабатываться еще в 2014 году. Реализация проекта и сейчас находится под постоянным контролем. Работы проводятся исключительно за счет средств Почты России.