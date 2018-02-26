Оценен уровень мошенничества с ОСАГО в Карелии

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Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 2017 год.
Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. Почти все эти показатели продемонстрировали рост по сравнению с 2016 годом.
"Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс в комментариях к рейтингу.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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