Оценен уровень мошенничества с ОСАГО в Карелии

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 2017 год.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. Почти все эти показатели продемонстрировали рост по сравнению с 2016 годом.

"Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс в комментариях к рейтингу.

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