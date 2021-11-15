«Отступать некуда!»: Невакцинированные и ярые противники вакцинации будут отстранены от работы в образовательных организациях

Замглавы администрации Петрозаводска Наталья Кармазина рассказала о ситуации с вакцинацией сотрудников образовательных учреждений города.

Сегодня на очередной планерке в городской администрации депутат Петросовета от КПРФ Наталья Захарчук обратилась с вопросом о вакцинации сотрудников образовательных учреждений, которые 1 декабря, согласно распоряжению главы Карелии, будут отстранены от работы, если не привьются.

«Можно назвать цифры, сколько сотрудников образовательных учреждений отказываются вакцинироваться, насколько это массовая проблема, существует ли какая-то программа по замене этих людей, так как после 1 декабря их надо будет кем-то заменять», - спросила Наталья Захарчук.

Заместителя главы администрации Наталья Кармазина сообщила, что в Петрозаводске есть образовательные организации, где 100% сотрудников привиты. Конкретные цифры о вакцинированных сотрудниках образовательных учреждений замглавы называть отказалась, так как считает это некорректным.

«К сожалению, до сих пор есть случаи, когда отказываются вакцинироваться. В этом случае они будут обязательно отстранены от работы, - сообщила Кармазина. – Но это никак не повлияет на рабочий процесс, потому что будет перераспределена нагрузка».

Ткже Наталья Кармазина отметила, что в образовательных организациях работают сознательные люди.

«В образовательных о организациях работают дисциплинированные сотрудники, они понимают степень ответственности за жизнь и здоровое детей. Надеюсь, что массового отстранения не будет. Кто-то принял решение вакцинироваться на выходных, потому что понимали, что дальше отступать некуда. Но невакцинированных и ярых противников вакцинации в образовательных организациях не будет на 1 декабря. Они будут отстранены», - заявила Кармазина.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября — работники старше 50 лет, с 10 декабря — старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад.