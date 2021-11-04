В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант

Глава Карелии внес корректировки в распоряжение о коронавирусных ограничениях, сообщили в республиканском оперштабе.

В оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали о корректировках распоряжения главы республики о коронавирусных ограничениях. Так, в Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября — работники старше 50 лет, с 10 декабря − старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Исключение — организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.

С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией.

С 8 ноября имеющим паспорт коллективного иммунитета организациям общепита разрешается работать до 01.00. После 1.00 до 6 утра организациям, получившим такой документ, можно продолжить работу по доставке продуктов.

Ранее глава Минздрава Карелии попросил не выходить из дома в нерабочие дни из-за нового штамма COVID-19.