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В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант

Новости. Общество
12:42, 04 Ноября 2021
фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

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Глава Карелии внес корректировки в распоряжение о коронавирусных ограничениях, сообщили в республиканском оперштабе.

В оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали о корректировках распоряжения главы республики о коронавирусных ограничениях. Так, в Карелии на дистанционный формат работы или изолированное рабочее место должны быть переведены: с 20 ноября — работники старше 50 лет, с 10 декабря − старше 45 лет, невакцинированные, не переболевшие коронавирусом или перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Исключение — организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета.

С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией.

С 8 ноября имеющим паспорт коллективного иммунитета организациям общепита разрешается работать до 01.00. После 1.00 до 6 утра организациям, получившим такой документ, можно продолжить работу по доставке продуктов.

Ранее глава Минздрава Карелии попросил не выходить из дома в нерабочие дни из-за нового штамма COVID-19.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-04 14:33:22
Кто следить-то будет? 44-летние работники мэрии?
German
2021-11-04 15:39:34
Саныч, если он что то в этой жизни знал и понимал .
топка
2021-11-04 15:20:25
Саныч, добавим сюда учОных в числе 800 штук© и картина маслом будет полной. :)
Арина Радионова
2021-11-04 13:49:53
Вот за что их на удаленку? Если привился и думаешь о себе и окружающих, то иди на работу, а если всех послал с вакцинацией, сиди дома и получай зарплату.... Называют и здесь тех, кто вакцин ровался.
Беня
2021-11-04 15:00:38
Арина Радионова, а чем плохо? Сидишь дома в трусах и тапках перед компом, в левой руке кружка пива, в правой мышка, где-то рядом смартфон. Главное не нажраться в сиську и отхлёбывать, шоб в zoom не было видно. Ну и САМО СОБОЙ ты сидишь (в трусах и тапках) а зряплата идет (тебе на карман).
Ну красота же :)
Пойдут они прививку делать? Хе! Да ну нафиг, шо называется "чур меня чур" !!! :)
German
2021-11-04 13:28:40
Сами не работают и другим не дают .
Вася
2021-11-04 13:27:53
В Европе самой проблемной страной остается Россия: на нее приходится св. 43% всех погибших от ковида за неделю.
топка
2021-11-04 14:42:24
Вася, им лучше, когда нам хуже. Они радостные такие. :)
Дима
2021-11-04 13:14:11
Смешной такой
Козьма
2021-11-04 13:04:46
Доиграется . Уволят работодатели 45 и 50 летних , зачем им этот геморой . Явный геноцид творит .
Вася
2021-11-04 13:00:38
В Карелии директриса колледжа держала массажиста в сексуальном рабстве
интелехтуал
2021-11-04 12:55:41
Либеральная тусовка и так на постоянном дистанте. :)
demari
2021-11-04 14:19:15
интелехтуал, ЛДПР?
топка
2021-11-04 15:01:18
demari и офф близнецы-братья. :)
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